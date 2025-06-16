ВТБ: 79% россиян поддержали идею сделать «тревожную кнопку» для клиентов банка

79% россиян поддержали идею создания «тревожной кнопки» в банковском приложении. Об этом свидетельствуют данные опроса ВТБ (MOEX: VTBR) в преддверии ПМЭФ-2025. Голосование проводили среди 1,5 тыс. граждан от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек. По мнению участников опроса, кнопка необходима для оперативного оповещения банков о мошенничестве или потере карты.

Больше половины респондентов (56%) хотят, чтобы при нажатии кнопки сигнал поступал и в банки, и в полицию, 15% — только в банки. 29% считают, что это должно зависеть от ситуации. Среди потенциально полезных функций кнопки опрошенные отмечают сигнал при потере карты (80%) или угрозе личной безопасности (71%). 91% россиян высказался за передачу данных о местоположении устройства при срабатывании сигнала.

Кроме того, 34% респондентов убеждены, что за нажатием «тревожной кнопки» должна следовать блокировка карты. Для трети опрошенных также важна передача в банки местоположения и сведений о последних транзакциях. По мнению 12%, нажатие кнопки следует ограничить оповещением. Большинство россиян (76%) рассчитывают, что реакция кредитной организации на тревожный сигнал будет мгновенной (в течение одной минуты).

Сейчас в приложении ВТБ можно узнать, с каких устройств и когда происходила авторизация, а также отвязать их и завершить сессии. Тогда для входа понадобится новый, временный код. Если устройство потеряно, можно заблокировать онлайн-банк по звонку в колл-центр, после чего воспользоваться восстановлением доступа по NFC, то есть приложить карту к телефону.