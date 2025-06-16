Дональд Трамп запускает смартфон T1 и тарифный план c медицинской помощью

16 июня компания The Trump Organization анонсировала тарифный план Trump Mobile и смартфон T1. Цена с годичным тарифом Trump Mobile составляет $499. Запуск тарифа и смартфона назначен на сентябрь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Trumpmobile Фото: Trumpmobile

Абонентская плата за Trump Mobile со своим телефоном составит $47,45 в месяц. В его рамках пользователь получит безлимитные звонки, сообщения и передачу данных, помощь навигатора, оказание дистанционной медицинской помощи и бесплатную доставку лекарств.

The Trump Organization также показала дизайн смартфона T1 — он будет иметь металлический корпус золотистого цвета с гравировкой американского флага. Заставкой по умолчанию на экране смартфона T1 является слоган Трампа «Make America Great Again».

Татьяна Герасимова