Правительство направит около 70 млрд руб. на строительство очистных сооружений

Правительство России пообещало направить около 70 млрд руб. на строительство и реконструкцию водоочистных сооружений в период с 2025 по 2030 год. При этом в ближайшие три года должно быть выделено почти 24 млрд руб. Кабмин также утвердил правила выделения финансирования.

Участвовать в конкурсном отборе смогут все регионы России, где необходимо строительство или реконструкция водоочистных сооружений в опорных населенных пунктах. «Речь, в частности, идет о строительстве централизованной системы водоотведения города Кинешмы в Ивановской области и реконструкции Нижегородской станции аэрации»,— говорится в сообщении на сайте правительства.

Среди критериев отбора на получение федерального финансирования указаны комплексное экологическое разрешение, опыт подобных работ в рамках нацпроекта «Экология», эффективность проекта. Кроме того, одновременно в регионе должны идти строительство и реконструкция очистных сооружений за счет региональных и внебюджетных средств.

«Контроль расходования средств будет строгим. Завершенным объект будет признаваться только после получения от Росприроднадзора подтверждения о нормативной очистке сточных вод»,— сказал вице-премьер России Дмитрий Патрушев на совещании правительства.

Петр Бузлаев