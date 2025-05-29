Доставка обойдется без мигрантов

Власти Северной столицы планируют запретить мигрантам работать в такси и доставке. Это следует из проекта постановления, опубликованного на сайте администрации. На документ обратила внимание «Фонтанка» по данным издания, меры коснутся всех, кто оформлен по трудовому патенту. Сам запрет в случае принятия введут до конца 2025 года. При этом постановление не затронет граждан стран Евразийского экономического союза. К ним относятся жители Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии. Подобные ограничения уже действуют в других регионах, например, в Нижегородской области и Ямало-Ненецком автономном округе.

С чем связана такая политика властей? И к чему готовиться местному бизнесу? Эти вопросы “Ъ FM” обсудил с руководителем проекта BRICS Mobility по организованной и трудовой миграции Натальей Вершининой: «Думаю, главная цель — это перераспределение рабочих рук. Мы сталкиваемся в мегаполисах с таким дисбалансом, что многие хотят и работают курьерами и водителями такси, но на заводы, на предприятия, в цеха идти никто не хочет. Возможно, это способ изменить данную тенденцию.

Надо понимать, что среди граждан Узбекистана, Таджикистана достаточное количество людей, которые проживают с видом на жительство. То есть получается, что документ на них не распространяется. И к тому же будут и какие-то другие варианты. Но очень важно понять, что миграционная политика должна быть не только жесткой, но и системной. Для людей, работающих по патенту, сейчас применяются такие меры».

Год назад правительство Ленинградской области запретило работать в такси мигрантам, оформленным по трудовым патентам. Тогда иностранные граждане легко обходили это ограничение через перерегистрацию в Санкт-Петербурге, но теперь ситуация поменяется, предполагает гендиректор таксопарка №47 Борис Орельский: «Какое-то количество мигрантов все равно так или иначе уедет домой. Это происходит уже не первый год. Но я думаю, что будет происходить то же, что и всегда: они продолжат работать под страхом того, что их поймают, отберут велосипед и накажут. Потому что другого выхода нет. Они привыкли, они оставались.

Непонятно зачем это делается сейчас, для чего это нужно. Это вызовет сильный дефицит. Скорее всего, подорожает доставка. И ничего хорошего для конечного потребителя это за собой не несет. У меня есть коллеги, которые работают и очень довольны взаимодействием с ними. И сейчас, конечно, они попадут в большие неприятности из-за того, что такой закон будет введен. Что касается такси, на рынке есть один агрегатор — это "Яндекс Такси". И в моменты, когда не хватает автомобилей, всем известно, что поднимается коэффициент на поездку. Я думаю, что на 15% точно цена поднимется, если все это примут. И опять у нас в очередной раз будет дефицит водителей. У нас и так их не хватает, местных вообще крайне мало».

Помимо запрета, связанного с работой мигрантов в такси и доставке, правительство Санкт-Петербурга также предложило ужесточить требования для курьеров на электровелосипедах. Например, власти планируют ограничить их скорость до 15 км/ч, а также обязать пользоваться геолокаторами и носить на одежде идентификационные номера. В случае принятия эти меры вступят в силу уже 1 июля. При этом новые требования еще не проработаны до конца, уверен глава Межрегиональной ассоциации курьерских служб Александр Митюков: «Требование 15 км/ч для электровелосипедов сейчас вполне реализуемо, но это сценарий не очень понятный. У нас есть требование ПДД, в котором четко записано: скорость, ограничивающая движение электровелосипедов, 25 км/ч и не более. Если вводится норма в 15 км/ч в конкретном городе, для этого нужна определенная нормативно-правовая база.

Почему именно 15 км/ч, а не 10 км/ч и не 20 км/ч? Были ли проведены соответствующие исследования? Посмотрим, как это отразится в целом на доставке в Санкт-Петербурге. Поскольку курьеры перемещаются в рамках требований ПДД со скоростью не более 25 км/ч, надеемся, что все-таки те требования и меры, которые останутся в финальном документе, учтут мнение бизнеса».

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Потапенко, в 2024-м общее число зарегистрированных мигрантов в городе слегка превысило 200 тыс. человек. Прежде свою статистику приводило Главное управление МВД Санкт-Петербурга, по их данным, в 2023-м разрешение находиться на территории города получило около 1,5 млн иностранцев. “Ъ FM” направил запрос в Администрацию губернатора Санкт-Петербурга.

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Никита Путятин