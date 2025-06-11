Школьники ушли на рабочие каникулы

В Московской области 30 тыс. школьников нашли работу на лето. Такие данные привела вице-губернатор региона Людмила Болатаева. Программы включают занятость в учреждениях образования, культуры, а также в сфере обслуживания и сельского хозяйства. Какие профессии выбирают школьники на летние каникулы? И сколько им готовы за это платить? Тему продолжит Леонид Пастернак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Лето для ребенка — это время не только для отдыха от учебников. У многих школьников каникулы превращаются в способ эффективного приумножения «карманного капитала». Так, по подсчетам экономистов, за месяц летней подработки старшеклассники могут получить от 30 тыс. до 70 тыс. руб. Наибольшим спросом у детей пользуются низкоквалифицированные профессии, объясняет руководитель исследовательского центра рекрутингового сервиса SuperJob Наталья Голованова: «Как и в прошлом году, у каждого четвертого родителя дети-подростки планируют найти летнюю подработку. Наиболее популярные варианты сезонного трудоустройства несовершеннолетних, по словам родителей, — продавец, курьер, помощник вожатого, сотрудник сферы общественного питания. На SuperJob также есть вакансии, где готовы принять школьников: кассиров, пеших курьеров, почтальонов, официантов, продавцов, сканировщиков торгового зала, мерчендайзеров, сборщиков заказов».

Собеседники “Ъ FM” подтвердили рост интереса школьников к подработке в летние месяцы. При этом, по словам представителей бизнеса, зачастую учащиеся работают не хуже, а даже лучше старших коллег. Ресторанам нужны такие кадры. Летом посетителей становится больше, а соискателей на рынке труда — меньше, говорит сооснователь баров «Интеллигенция» и «Сюр» Никита Фомкин: «На лето мы брали пару-тройку раз барбеков — это ребята, которые ходят, подбирают пустые стаканы или любую другую посуду. То есть они не наливают алкоголь, не разносят его. Около 2,5 тыс. руб. за смену они получают, за то, что вечером часов шесть таскают эти стаканы. В том, что не касается работы официантов, за кассой или на вынос, такие ребята очень помогают».

Максимальная продолжительность рабочего дня для подростков ограничена. И работодатели соблюдают норму, подчеркивает президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб Александр Митюков: «Школьник может работать три часа в день. Он может работать и чуть больше, но, как правило, для школьников это подработка, и они не тратят много времени на доставку. Им достаточно взять один слот в день, выйти на три-четыре часа, подработать, а на следующий день отдохнуть — все как у обычных курьеров, за исключением того, что школьники не работают по 8-12 часов. Крайне редко они используют электровелосипеды или СИМ, иногда их можно увидеть на самокатах, если им достаточно лет для управленяи таким СИМ. Но, как правило, это пешие курьеры или курьеры на простых механических велосипедах».

Впрочем, не все школьники выбирают неквалифицированный труд. Ученики лицейских и профильных классов зачастую идут на стажировки в финтех. Летом компании часто организовывают оплачиваемые стажировки, поясняет генеральный директор IT-компании Oxygen Павел Кулаков: «Мы пытаемся показать, что такое IT-профессия, чем она интересна, и немножко привить вкус к ней, чтобы старшеклассники и студенты поняли, в чем, собственно говоря, она состоит, какие есть нюансы. Кто-то занимается инвентаризацией запчастей серверов, каких-то плат, кто-то учится на админа и помогает, как падаван, — где-то настроить Windows, где-то собрать какой-то сервис комплектующих. Кто-то просто помогает секретарям, ассистентам, проджект-менеджерам, офис-менеджерам. И при этом мы даже платим какие-то деньги, не очень большие, но ощутимые для студента, школьника».

В прошлом году средний доход московского подростка летом составлял 67 тыс. руб. в месяц, сообщали «Ведомости». Аналитики утверждали, что больше школьники зарабатывали на позициях помощника мастера по ремонту техники, автомойщика, упаковщика и комплектовщика.

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Леонид Пастернак