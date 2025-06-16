«Без взгляда в зеркало автомобиль не включит поворотник и не даст совершить маневр»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, как баварский концерн использует ИИ-технологии в своих машинах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба BMW Фото: Пресс-служба BMW

Есть такой немецкий концепт-дизайнер и автомобильный футурист Даниель Саймон. На заре своей деятельности он работал в VW Group и принимал участие в возрождении марки Bugatti. Но больше он известен своими вымышленными постапокалиптическими мирами. Изданный им художественный альбом Cosmic Motors в конце 2000-х произвел настоящий фурор. Поэтому неудивительно, что его не раз приглашали придумывать транспортные средства будущего для самых разных фантастических фильмов.

Об одном таком эпизоде он сам мне рассказывал. По замыслу киношников, машина главного героя должна была летать, а управляться голосом. Но когда начали снимать, то поняли, что главный герой, которого, к слову, играл Том Круз, выглядит по меньшей мере глупо, когда сидит и просто шевелит губами. Тогда ему было решено все же дать в руки штурвал, а салон транспортного средства снабдить всякими рычагами и кнопками.

Эту давнюю историю я вспомнил, когда на днях прочитал новость о том, что в новых автомобилях BMW система будет сама включать поворотники. В некоторых актуальных моделях баварской марки есть такой режим работы автопилота, при котором взгляда водителя в боковое зеркало достаточно, чтобы автомобиль сменил полосу. Теперь все немного сложнее, без взгляда в зеркало автомобиль не только не включит поворотник, но и не даст совершить маневр, автопилот будет удерживать автомобиль в полосе. В сети уже начали шутить по этому поводу, что наконец-то если не сами водители BMW, то хотя бы их автомобили будут предупреждать о своих маневрах на дороге.

С одной стороны, все, что повышает безопасность дорожного движения, можно всячески приветствовать. С другой, электроника и прочий искусственный интеллект не должны избавлять водителя от ответственности за свои действия, а кинематографистов лишать возможности снимать сюжеты, где водитель все же как-то управляет транспортным средством, а не окончательно превращается в пассажира.

Дмитрий Гронский