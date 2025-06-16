Посол: Израиль не нацелен на смену политического режима в Иране

Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что операция ЦАХАЛа против Ирана не нацелена на смену власти в Исламской Республике. По ее словам, только иранский народ может решить, какую они хотят власть в своей стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Симона Гальперин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Симона Гальперин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Нет цели изменить, это не одна из целей операции. Только иранский народ решит для себя, какой они хотят для себя режим и руководство. Такой цели нет»,— сказала Симона Гальперин на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против объектов ядерной и оборонной промышленности Ирана. В ответ Исламская Республика нанесла удары по израильской территории сотнями ракет и дронов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении 15 июня призвал иранцев сбросить исламский режим и открыть новую главу в своей истории. «Иранскому народу пора объединиться вокруг своего флага и исторического наследия, встав на борьбу за свободу от злого режима угнетателей»,— призывал премьер.

Лусине Баласян