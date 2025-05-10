Фицо пообещал Путину наложить вето на отказ ЕС от российских энергоресурсов

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал позицию Еврокомиссии по вопросу отказа от российских энергоресурсов. Он заявил, что решение прекратить поставки может привести к нестабильности и технологическим проблемам.

«Если будет нужно, чтобы все 27 стран согласились (с тем, что отказ вызовет проблемы.— "Ъ"), мы используем право вето на запрет импорта всех видов энергоресурсов. Если будет принято решение, что будут голосовать не единогласно, а большинством, тогда крупные государства примут свое решение»,— сказал господин Фицо на встрече с президентом России Владимиром Путиным (цитата по сайту Кремля).

Он добавил, что нефтехимические заводы были настроены на использование российской нефти. Также он подверг сомнению идею о том, что страны Евросоюза станут закупать топливо у американской компании Westinghouse и начнут внедрять его для использования на своих атомных электростанциях.

В июне Еврокомиссия намерена выступить с официальным предложением о запрете российского газа и ядерного топлива к концу 2027 года. Чтобы предложение вступило в силу, его вынесут на голосование — оно должно быть одобрено большинством членов Европейского парламента и большинством стран ЕС.

Александр Рыльский