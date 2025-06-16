Россия передала Украине тела всех военнослужащих ВСУ по договоренностям в Стамбуле

Помощник президента Владимир Мединский сообщил, что за последние несколько дней Россия передала Украине 6060 тел военнослужащих ВСУ. Тем самым Москва исполнила стамбульские договоренности по этой части.

Господин Мединский уточнил, что Киев передал Москве 78 погибших российских военнослужащих. Минобороны РФ выразило готовность передать Украине еще 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров делегаций России и Украины. По итогам встречи была согласована передача Киеву 6 тыс. тел военнослужащих и масштабный обмен пленными. С 14 июня между двумя странами начались бессрочные санитарные обмены. Кремль говорил, что дата следующего раунда переговоров пока не утверждена.