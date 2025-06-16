Россия передала Украине 1245 тел военнослужащих ВСУ

Координационный штаб по обращению с военнопленными Украины сообщил, что днем 16 июня от российской стороны были получены еще 1245 тел военнослужащих ВСУ. Общее число возвращенных Украине тел за последние дни составило 6057.

Помощник президента России Владимир Мединский сообщил в Telegram, что Украина передала 78 тел российских военнослужащих. По его словам, также налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта.

Вчера на Украину были возвращены 1,2 тыс. тел военнослужащих. Возврат осуществляется в рамках договоренностей, достигнутых делегациями России и Украины на переговорах в Стамбуле 2 июня. По их итогам стороны согласовали передачу Украине 6 тыс. тел военнослужащих и масштабный обмен пленными.

Кремль сообщил, что дата следующего раунда переговоров Москвы и Киева пока не согласована. Владимир Путин говорил о готовности продолжить переговоры после 22 июня.