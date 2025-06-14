Между Россией и Украиной начались бессрочные санитарные обмены

Бессрочные санитарные обмены начались между Россией и Украиной. Стороны передают друг другу раненых. Об этом сообщают российские агентства — ТАСС, «РИА Новости», «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По информации источников, договоренность о таком формате обменов была достигнута на переговорах в Стамбуле 2 июня.

Сегодня Минобороны РФ сообщило, что российская сторона вернула еще одну группу военнослужащих с территории Украины, а взамен передала военнопленных ВСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Murad Sezer / Reuters Фото: Murad Sezer / Reuters

9 июня Минобороны РФ сообщило о проведении первого этапа обмена военнослужащими, на следующий день состоялся второй этап. Третья группа военнослужащих РФ вернулась в Россию 12 июня. Сегодня Украина сообщила о получении 1200 тел погибших военнослужащих.