Украина сообщила о получении 1,2 тыс. тел военнослужащих

На территорию Украины возвращены 1,2 тыс. тел военнослужащих, сообщил 15 июня украинский штаб по вопросам обращения с военнопленными. Российская сторона пока не сообщала об обмене.

Вскоре в экспертных учреждениях МВД Украины проведут идентификации тел. В сообщении штаба выражается благодарность за содействие Международному комитету Красного креста.

Украинская сторона вернула тела военнослужащих, согласно договоренностям, достигнутым делегациями России и Украины на переговорах в Стамбуле 2 июня.