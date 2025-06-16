Песков: РФ все еще готова вывезти из Ирана избыточный ядерный материал

Предложение России по вывозу избыточного ядерного материала из Ирана все еще актуально, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия готова сделать все необходимое для устранения первопричин кризиса вокруг иранской ядерной программы.

«Здесь Россия сохраняет свою готовность сделать все, что необходимо, для того чтобы, здесь можно опять же сказать, устранить первопричины этого кризиса. Решить так называемое иранское ядерное досье»,— ответил Дмитрий Песков на вопрос, что Россия могла бы предложить сторонам для урегулирования конфликта. «Это предложение остается "на столе", оно сохраняет свою актуальность»,— сказал представитель Кремля.

14 июня президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили возможное посредничество российского лидера в конфликте Ирана и Израиля, которые обмениваются ударами с 13 июня. Владимир Путин также созвонился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Россия сохраняет свою готовность при необходимости оказать посреднические услуги, cказал сегодня Дмитрий Песков.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кто остановит льва».

Лусине Баласян