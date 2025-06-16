Кремль: Россия готова к посредничеству в конфликте Израиля и Ирана

Россия по-прежнему готова при необходимости выступить посредником в урегулировании конфликта Израиля и Ирана, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос «Ъ», планируются ли на этой неделе контакты Владимира Путина с конфликтующими сторонами по этому вопросу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Россия сохраняет свою готовность при необходимости оказать посреднические услуги. В том числе, остаются "на столе" те предложения, которые ранее были изложены президентом Путиным в предыдущий разговор с президентом Трампом, в этом плане готовность и желание России остаются. При необходимости все это может быть реализовано»,— сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков отметил, что за последние несколько дней Владимир Путин провел несколько телефонных разговоров на эту тему: с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентами Ирана и США Масудом Пезешкианом и Дональдом Трампом.

Возможное посредничество в конфликте Дональд Трамп обсудил с Владимиром Путиным 14 июня. Американский лидер поддержал эту инициативу. Тем временем источники The Jerusalem Post сообщили, что Иран уже обратился к Оману и Катару с просьбой выступить посредником в переговорах с США, в рамках которых можно было бы остановить израильские удары.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кто остановит льва».

Лусине Баласян