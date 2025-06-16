В Ле-Бурже открылся ежегодный авиасалон

Премьер-министр Франции Франсуа Байру открыл Международный авиакосмический салон в Ле-Бурже. Как отмечают французские СМИ, в нынешнем году в выставке примут участие 2,4 тыс. компаний из 48 стран — «более чем в два раза больше, чем на британском авиасалоне в Фарнборо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолеты-участники авиасалона в Ле Бурже

Фото: Michel Euler / AP Самолеты-участники авиасалона в Ле Бурже

Фото: Michel Euler / AP

Премьер Франции не стал произносить традиционную торжественную речь из соображений безопасности, а на само открытие опять же вопреки традициям не приехали представители местных властей от департамента Сена—Сен-Дени, где проводится авиасалон. Так они выразили свой протест против присутствия на выставке израильских компаний на фоне военной операции Израиля против Ирана.

Стенды израильских военных компаний в Ле-Бурже пока остаются закрытыми. По данным источников AFP, решение о закрытии стендов было принято правительством Франции. В своем заявлении правительство Израиля осудило «возмутительное и беспрецедентное решение», которое создает «сегрегацию» в отношении израильских участников выставки.

На авиасалон не приехал Келли Ортберг — глава Boeing, одного из двух крупнейших авиаконцернов в мире. Свою поездку в Ле-Бурже он был вынужден отменить из-за катастрофы Boeing 787 в Индии. Американская компания дала понять, что во время авиасалона не намерена объявлять о новых контрактах на поставку лайнеров, сосредоточившись во время выставки на контактах со своими действующими клиентами.

Между тем главный конкурент Boeing, европейский концерн Airbus, уже объявил о заключении с саудовской AviLease сделки о поставке 30 самолетов A320neo и 10 грузовых A350.

Кирилл Сарханянц