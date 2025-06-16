«Стараемся быть во многом первопроходцами»

Производитель керамики входит в число крупнейших работодателей Самарской области. Как смена собственников и поставщиков сырья повлияла на текущую деятельность, рассказал гендиректор компании в интервью «Ъ-Волга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Ковтун Фото: Юрий Ковтун

— Остается ли производство продукции под брендом Cersanit после ухода бывшего собственника компании из Польши?

— Мы все прекрасно помним, как в 2022-2023 годах многие международные бренды покидали российский рынок, но мы четко осознавали, как важно сохранить понятный, узнаваемый европейский бренд для наших покупателей в России и странах СНГ. Cersanit любят за то, что бренд воплощает актуальные тренды в дизайне интерьеров, разрабатывает практичные решения и всегда обеспечивает потребителю гарантированное качество, т. е. помогает сделать ванную комнату стильной и функциональной на долгие годы вперед. Путем неимоверных усилий юридической и маркетинговой команды нам удалось закрепить все права на бренд Cersanit в России и странах СНГ.

Более того, нам удалось сохранить 100% управленческого персонала и компетенций: более 90% директоров имеют более чем 10-летний опыт работы в мультинациональных производственных компаниях.

— Изменилась ли локализация производства за последние три года? Может ли Россия полностью обеспечить предприятие сырьем для выпуска керамической плитки, керамогранита и сантехники?

— До 2022 года все европейские производители (и Россия тут не была исключением) покупали качественное и недорогое сырье на Украине (светлая глина, полевой шпат, каолин). Мы понимали, что полностью зависеть от одного региона нельзя и с 2018 года активно внедряли альтернативных поставщиков из РФ. В 2021 году почти 100% сырья (кроме глазурей и чернил) мы закупали в РФ. К сожалению, в 2022 году все кинулись за сырьем к отечественным поставщикам, возник дефицит производственных и транспортных мощностей, и как следствие цены на некоторые виды минеральных ресурсов выросли 10-16 раз, сильно подорожала стоимость железнодорожных перевозок. В совокупности все это привело к тому, что за два года (2022-2023 годы) стоимость сырья для производства керамической плитки и сантехники увеличилась более чем в два раза - такое вот получилось неожиданное следствие локализации. Все российские производители были вынуждены поднимать цены, что открыло ворота для лавины дешевого азиатского импорта (но это тема отдельного интервью).

Рост стоимости российского сырья привел к абсурдной ситуации: некоторые его виды сейчас дешевле везти из Индии, Ирана, Турции, Узбекистана, и мы активно закупаемся в этих регионах. Вместе с тем благодаря навыкам, полученным в международных компаниях, мы стараемся на зацикливаться на существующих ограничениях, а пытаемся развивать новых поставщиков, новые карьеры, быть во многом первопроходцами. Мы постоянно тестируем новые рецептуры, новых поставщиков из различных регионов России, с некоторыми бизнес уже идет полным ходом, с некоторыми обсуждаем совместные инвестиции, организацию совместного производства и сбыта столь необходимого индустрии минерального сырья.

— Сказался ли уход зарубежного собственника на привлечении новых инвестиций?

— Смена собственника прошла практически незаметно для наших партнеров и рядовых сотрудников. Мы сохранили узнаваемость бренда и требования по качеству. Изменился лишь подход к финансированию. Раньше мы могли пользоваться средствами холдинга, сейчас для развития проектов необходимо обращаться за дополнительным финансированием в банки. При текущей ключевой ставке и спаде в строительной отрасли делать большие проекты довольно сложно и, я бы сказал, «неразумно», но мы выводим на заявленные мощности проекты, реализованные по 2024 год включительно и фокусируемся на малых и средних инвестициях (до 200 млн руб. на проект), дающие нам быстрый возврат в горизонте 1-2 лет.

— Расскажите о новых продуктах компании?

— Компания выпускает продукцию под брендами Cersanit, Meissen Keramik, Mito. Мы осуществляем поставки не только плитки, керамогранита и сантехники, но и мебель, акриловые ванны и смесители.

В 2024 году на заводе «Cersanit. Сызранская Керамика» запустили четыре литьевых стенда низкого давления. Это позволило вывести на рынок абсолютно новый тип подвесных унитазов с креплениями SoSmart – это уникальное решение значительно облегчает монтаж изделий. Мы начали продажу монолитных моделей унитазов, которые ранее импортировали из Европы – Crea Smart, City Smart, Brasco Smart.

В 2024 году в Кучино мы нарастили мощности по ректификации керамогранита, удвоили выпуск таких форматов, как 22х90, 45х90. В этом году вывели на рынок формат 60х60.

Мы существенно расширили ассортимент мебели, вывели на рынок модные цвета, создали несколько новых, актуальных коллекций.

Запустили линейку кухонных смесителей, которые соответствуют самым строгим международным стандартам качества, что подтверждают сертификаты — CE, CNAS, Watermark, ISO и т. д. Смесители оснащены аэраторами Neoperl, которые снижают расход воды до 50%, и опцией Cold Start, благодаря которой вода всегда начинает подаваться холодной и делает эксплуатацию смесителей более безопасной, что особенно важно для семей с детьми. Мы даем одну из самых длительных гарантий на рынке: на латунный корпус до 12 лет, на керамический картридж до пяти лет.

В планах до конца года представить рынку еще несколько принципиально новых продуктов и решений.

— Расскажите об основных и альтернативных каналах продаж.

— Среди партнеров «Керамик Солюшнс Рус» — ТОП-10 DIY сетей («Лемана про», «Петрович», «БауЦентр», «Максидом» и т. д.). Мы работаем напрямую c крупнейшими маркетплейсами и интернет-магазинами (Ozon, «Все Инструменты», Wildberries, «Яндекс Маркет», «Сантехника онлайн»), активно осваивая новые каналы продаж.

Поставки продукции осуществляются на крупнейшие стройки страны для таких компаний, как «Самолет», «Дом РФ», «ЛСР». Наша продукция участвует в программе реновации и модернизации социально значимых объектов, среди которых учебные и медицинские учреждения, объекты науки и культуры.

Также мы активно работаем с региональными и специализированными сетями, например, с сетью салонов «Мосплитка» или с группой компаний «Апельсин».

— Какова штатная численность сотрудников предприятия? Требуются ли специалисты?

На сегодняшний день у нас трудоустроены 1500 человек. Возраст самого молодого специалиста — 18 лет, а самого взрослого — 75 лет. У нас значительный дефицит именно рабочих специальностей, который, по нашим прогнозам, будет только расти. Поэтому привлечение и удержание сотрудников для нас первоочередная задача. Мы сделали фокус на улучшение условий труда, особенно по микроклимату, например, на заводе сотрудники используют манипуляторы и специальные пояса для тяжелых работ, очень надеемся в этом году наконец-то запустить столовую, парковку.

По результатам рейтинга работодателей HH.ru 2024 года, «Керамик Солюшнс Рус» попала в топ-200 лучших работодателей России и заняла третье место среди компаний отрасли «Производство строительных материалов» из 1729 компаний, которые боролись за звание «Лучшего работодателя».

— Какова доля экспорта в общем объеме поставок?

— Доля нашей продукции, реализуемой на зарубежные рынки, составляет чуть более 10%. Основные направления экспорта: Белоруссия, Казахстан и Азербайджан. Однако мы сталкиваемся с серьезными ограничениями: с 2022 года себестоимость продукции в России резко возросла, а страны бывшего СНГ активно развивают собственные производства на доступных и дешевых локальных ресурсах. Еще одним сдерживающим фактором является вес и габариты нашей продукции. Перевозка ее на дальние расстояния не всегда экономически целесообразна.

— Какие регионы РФ лидируют по объемам продаж продукции компании?

— Здесь мы коррелируем с объемом сдачи жилья и общим уровнем деловой активности: ЦФО, СЗФО, Урал лидируют по объемам, но им в спину дышат Поволжье, Сибирь и ЮФО.

Приятно, что все больше и больше интересных ЖК строится в регионах, и мы имеем возможность поставлять туда комплексные решения для ванных комнат, т.е. не только унитазы и раковины, но и смесители, мебель, акриловые ванны, инсталляции для скрытого монтажа. Многие ЖК закупают у нас полный комплект оборудования. Так, «Страна девелопмент» — один из ключевых партнеров нашей компании в проектном канале продаж. Например, в Екатеринбурге и Тюмени все жилые комплексы, которые строит этот застройщик, оборудованы нашей сантехникой. В перспективе мы планируем оборудовать жилые комплексы «Страна девелопмент» в Новосибирске и в Москве.

Не менее активно мы работаем со Строительной Корпорацией «Девелопмент-Юг», по их проекту жилого квартала А+ также согласован полный комплект оборудования для ванных комнат. Кроме того, мы обучаем бригады быстрому монтажу, отвечаем на технические вопросы, совместно с дистрибьютором и партнерскими сервис-центрами оперативно решаем мелкие технические вопросы, которые неизбежно возникают на больших стройках.

— Планируете ли вы новые проекты?

— При такой стоимости финансирования мы пока не можем говорить о масштабных проектах, но мы продолжаем инвестировать локально, в небольшие проекты с быстрой окупаемостью. В апреле 2025 года мы входим в завершающую стадию проекта по собственному производству полимерных форм на заводе в Сызрани, планируем расширять линейку унитазов, выходим на рынок с новым для нас форматом по керамограниту. Это небольшие по сумме инвестиции, хотя и очень значимые для нас с точки зрения развития портфеля. Мы с оптимизмом смотрим в будущее благодаря сильной команде руководителей, качественному продукту и отличной репутации бренда, которую мы строили своими руками долгие годы. Эти три фактора создают для нас неплохие перспективы роста уже сейчас, на падающем рынке. Мы четко осознаем, что как только начнется сокращение ключевой ставки или снижения курса рубля, огромный поток средств населения устремится в недвижимость и ремонты — наше производство, поставщики, склады и вся операционная системы должны быть к этому готовы.

Беседовал Андрей Сазонов