Продажу имущественного комплекса шахты «Заречная» пытаются оспорить

ООО «Буксирно-портовая компания» (БПК) подало в арбитражный суд Кемеровской области иск о признании торгов в рамках банкротства ОАО «Шахта "Заречная"» в июне 2021 года, договоров купли-продажи между новосибирским ООО «ТК "Проектная"» и АО «Сила Сибири», а также между последним и шахтой «Заречная» — недействительными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.kmsd.ru Фото: www.kmsd.ru

В первом случае предметом сделки была принадлежавшая ТК, но обслуживавшая шахту «Заречная» железнодорожная ветка, во втором — сам имущественный комплекс «Заречной». Четыре года назад «Сила Сибири» заключила эти сделки как победитель торгов за общую сумму 1,82 млрд руб. В своем иске БПК просит вернуть имущество по спорным договорам купли-продажи в конкурсную массу шахты «Заречная».

Кемеровский арбитраж не нашел оснований принять иск к производству и оставил его без движения, указав на то, что заявитель не представил доказательств «существенного нарушения закона при проведении торгов, нарушения его прав, которые будут восстановлены в случае признании торгов недействительными», а также не предъявил документов об уплате госпошлины и о направлении заявления в адрес участников процесса. БПК предложено устранить эти обстоятельства до 26 июня.

БПК в 2017 году недолгое время была собственником железнодорожной ветки «Заречной». В октябре 2017 года, когда на шахте действовала процедура наблюдения, этот объект из имущества «Заречной» был сначала продан московскому ООО «Трансрапид» за 214,4 млн руб., а через неделю по договору цессии передан созданному 25 октября 2017 года ООО «Буксирно-портовая компания» (тогда Владивосток, сейчас — Москва). В марте 2019 года БПК продала ветку ООО «Транспортная компания "Проектная"», которое в 2021 году согласилось продать ее вместе с имущественным комплексом шахты «Заречная» при условии, что ТК получит 220 млн руб. вне зависимости от конечной цены проданного имущества.

В июне 2024 года ТК «Проектная» была ликвидирована, а БПК признали несостоятельной в мае 2024 года по упрощенной процедуре ликвидируемого должника.

Игорь Лавренков, Кемерово