Тайвань добавил в черный список Huawei и производителя чипов SMIC

Тайваньское управление международной торговли объявило в 15 июня о включении в санкционный список двух китайских производителей микрочипов — Huawei и SMIC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Включение компаний в этот список существенно ограничивает продажу им товаров и передовых технологий. В общей сложности черный список пополнила 601 организация. Среди них компании из Китая, Ирана, Пакистана, Мьянмы и России. Кто из российских компаний оказался под санкциями Тайваня, в пресс-релизе ведомства не уточняется.

Тайваньские власти накладывают санкции на зарубежные компании, заявляя об их причастности к распространению вооружений и другой деятельности, представляющей угрозу национальной безопасности острова. Сейчас в этом санкционном списке уже более 10,8 тыс. юридических и физических лиц.

Кирилл Сарханянц