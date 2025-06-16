Увезенную из Петербурга в Чечню Седу Сулейманову объявили в розыск

МВД РФ объявило в розыск уроженку Чечни Седу Сулейманову, которая, как сообщали правозащитники, в 2023 году была против воли вывезена из Санкт-Петербурга. Соответствующая карточка появилась в базе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике Фото: телеграм-канал уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике

В карточке базы МВД сказано, что Седа Сулейманова разыскивается как пропавшая без вести.

В 2022 году госпожа Сулейманова обратилась к правозащитникам с просьбой помочь покинуть Чечню из-за предполагаемого намерения семьи выдать ее замуж против воли. В 2023 году правозащитники заявляли, что в Санкт-Петербурге братья женщины пытались силой забрать ее с собой и угрожали «убийством чести». Позднее госпожу Сулейманову задержали полицейские на основании заявления о краже, в которой ее обвинили родственники. Задержанная и помогавшие ей правозащитники настаивали, что кражи не было и что обвинения использовались как повод для обращения в чеченские правоохранительные органы. Госпожу Сулейманову доставили для разбирательства в Чечню, после чего передали семье.

В сентябре 2023 года омбудсмен Чечни Мансур Солтаев публиковал видео с Седой Сулеймановой. Он утверждал, что дома она пребывала «в хорошем расположении духа» и опровергала «связанные с ней слухи».

В апреле 2024 года «по факту безвестного исчезновения» женщины управление Следственного комитета по Чечне возбудило уголовное дело по статье об убийстве. Этого добивались правозащитники, намереваясь таким образом получить актуальную информацию о Седе Сулеймановой. Самостоятельно женщина не выходила на связь с правозащитниками, знакомыми и иными лицами с момента возвращения в Чечню.