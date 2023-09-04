Омбудсмен Чечни опубликовал видео с увезенной из Петербурга Седой Сулеймановой

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев опубликовал видео с Седой Сулеймановой, которую, как сообщали правозащитники, увезли из Санкт-Петербурга в конце августа. По его словам, госпожа Сулейманова «в хорошем расположении духа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Седа Сулейманова и Мансур Солтаев

Фото: телеграм-канал уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике Седа Сулейманова и Мансур Солтаев

Фото: телеграм-канал уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике

На видео Седа Сулейманова ничего не говорит и молча идет за Мансуром Солтаевым. Слов господина Солтаева не слышно из-за наложенной на запись музыки.

Как утверждает Мансур Солтаев, Седа Сулейманова встретила его «в хорошем настроении». «Я разговаривал с ее родственниками и с самой девушкой. Увидел, что ей приятно находиться вместе с родными»,— написал он в своем Telegram-канале.

«Седа опровергает слухи и различные сообщения, связанные с ней»,— добавил он. По его словам, она находится в «хорошем расположении духа», у нее нет каких-либо жалоб.

Кризисная группа «СК SOS» (внесена в реестр иностранных агентов) 24 августа сообщила, что сотрудники полиции пришли к уехавшей из Чечни 26-летней Седе Сулеймановой и ее партнеру в квартиру в Санкт-Петербурге. Ее молодой человек Станислав Кудрявцев рассказал правозащитникам, что сотрудники полиции забрали его и Седу Сулейманову в отделение полиции. После девушку увезли в аэропорт Пулково, чтобы отвезти в Чечню, а его отпустили.

Как пишет «СК SOS», полицейские заявили, что Седа Сулейманова подозревается в краже украшений на сумму 150 тыс. руб. При этом она не находится в розыске. Седа Сулейманова отрицает обвинение в краже, украшений при ней найдено не было.

Правозащитники сообщали, что 25 августа прибывшие в Грозный адвокаты не смогли найти Седу Сулейманову. В одном из отделов полиции их направили в отдел по Ахматовскому району, куда, как утверждали полицейские, должны были привезти девушку. Адвокаты потребовали не проводить без них следственные мероприятия с Седой Сулеймановой. Позже выяснилось, что ее допросили без адвокатов в качестве свидетеля по делу о краже кошелька в Грозном в июне 2023 года. После допроса ее сразу передали родственникам и не дали увидеться с адвокатами.

29 августа Мансур Солтаев сообщил, что встретился с Седой Сулеймановой и ее семьей. Он утверждал, что девушка находится в безопасности и хорошо себя чувствует. Он также опубликовал фотографии со встречи в своем Telegram-канале, на одной из них виден след на шее, похожий на синяк, на других фото девушки его нет.

Олеся Павленко