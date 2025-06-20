ТСР здесь и сейчас

В Ленинградской области дети с инвалидностью могут теперь проще и быстрее получать технические средства реабилитации (ТСР). За три года здесь выстроили систему, в которой выдача ТСР не зависит от редкости диагноза или пробивной силы родителей. Ключевую роль сыграло местное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ). Его проекты «Точка опоры» и «Семейные приемные ВОРДИ» превратили помощь в сопровождаемый процесс — с выездными приемами, выдачей необходимых ТСР, постоянной юридической и просто человеческой поддержкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Волкова

Фото: Из личного архива Наталья Волкова

Фото: Из личного архива

До 2022 года получение ТСР для многих семей в Ленобласти было мучительным процессом: оформление длилось месяцами, консультации с врачами были недоступны, временных решений не существовало.

— Проект «Точка опоры» был призван закрыть системные пробелы,— говорит Оксана Громова, руководитель отделения ВОРДИ в Ленобласти.— Поддержка губернатора области и Фонда президентских грантов позволила нашей команде реализовать выездной формат — обследование детей и подбор ТСР стали возможны не только в городах, но и в сельских районах. Врач, специалисты по ТСР и мерам социальной поддержки консультируют на месте, а при необходимости выдают нужное оборудование из маневренного фонда ТСР.

Маневренный фонд работает в формате прокатной конторы: если есть потребность, ТСР выдаются сразу же, до получения оборудования через Социальный фонд России. ТСР для маневренного фонда приобретаются за счет бюджета Ленинградской области, хранятся в 18 областных пунктах проката, в том числе на площадке Мультицентра социальной и трудовой интеграции во Всеволожске. А ВОРДИ анализирует ситуацию обратившихся за ТСР и помогает с логистикой специалистам пунктов проката. Так временное решение стало частью региональной практики, рабочей моделью.

Параллельно с этим в рамках проекта «Семейные приемные», работающего при грантовой поддержке главы региона, развернута система сопровождения семей. Родителям помогают подготовить документы, выбрать оптимальный способ получения ТСР, пройти медико-социальную экспертизу. В 2022–2024 годах в приемную Ленобласти поступило более 1,6 тыс. обращений от 893 семей. 92% родителей отметили улучшение качества жизни после взаимодействия с сотрудниками проекта.

Кроме того, команда ВОРДИ аккумулирует системные вопросы, выявляет типовые ошибки в оформлении документов, готовит предложения по изменению законодательства и взаимодействует с органами власти. Подписаны соглашения с областными комитетами здравоохранения, социальной защиты, образования, с медико-социальной экспертизой, Социальным фондом России. Вместе с коллегами Оксане Громовой удалось объединить усилия специалистов здравоохранения и социальной защиты и организовать закупку функциональных ТСР для выдачи по электронному сертификату детям с тяжелыми нарушениями.

Появился и дополнительный обменный фонд ТСР. Родители передают в дар ВОРДИ кресла-коляски, вертикализаторы, ортезы, если дети переросли их или ТСР больше не подходят по характеристикам. После проверки оборудование выдается другим семьям. И не только в Ленинградской области, но и в Санкт-Петербурге, где в начале года, например, многие семьи остались без ТСР по вине недобросовестного поставщика.

Часть ТСР из обменного фонда используется в реабилитационном отделении Сертоловской городской больницы: там ребенок может проходить курсы восстановления с применением качественного ТСР, не дожидаясь получения собственного. Это один из примеров того, как благотворительная инфраструктура может интегрироваться в систему здравоохранения.

— Ленинградская область — один из немногих регионов, где система выдачи ТСР работает с опорой на обратную связь, включает в себя прокат и персональный подход,— говорит Оксана Громова.— Региональное отделение ВОРДИ не только решает частные запросы, но и выполняет роль посредника между семьей и системой.

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда