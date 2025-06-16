Битцевский маньяк Пичушкин просил суд взыскать со ФСИН 100 тыс. рублей

Битцевский маньяк Александр Пичушкин подал иск о взыскании 100 тыс. руб. с Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Ходатайство о компенсации за «глубокие морально-нравственные страдания» подано в Замоскворецкий суд Москвы. Также Пучишкин просил перевести его из колонии особого режима «Полярная сова» в исправительное учреждение ближе к столице. Об этом пишет «РИА Новости».

Александр Пичушкин участвовал в рассмотрении своего иска по видеосвязи. Во время слушания он заявил, что из-за сурового климата в Ямало-Ненецком автономном округе, где расположена колония, у него ухудшилось состояние здоровья. Осужденный страдает заболеванием системы кровообращения.

Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе Пичушкина. Решение связано с повышенным интересом СМИ и желанием сохранить «неприкосновенность частной жизни». В слушании участвовала мать Пичушкина, которая также выступила против присутствия журналистов в зале суда.

Ранее ФСИН уже отклоняла запрос Пичушкина о переводе в колонию ближе к столице. В ведомстве объясняли отказ отсутствием оснований для этого, однако осужденный решил оспорить решение ФСИН в суде.

Александр Пичушкин был задержан летом 2006 года. В октябре 2007 года Мосгорсуд приговорил его к пожизненному заключению за 49 убийств, совершенных преимущественно в Битцевском лесу Москвы в 1990–2000-х годах. Его жертвами были в основном пожилые люди, дети, инвалиды и лица с психическими расстройствами. Согласно медицинской экспертизе, Пичушкин вменяем, однако страдает шизопатическим расстройством с садистскими наклонностями. В начале 2025 года ФСИН сообщила о признании им еще 11 убийств и готовности давать показания по ним.