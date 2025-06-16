За падение школьницы с высоты 7 метров на скалодроме в Иркутске осуждена тренер

Октябрьский райсуд Иркутска рассмотрел уголовное дело в отношении тpeнера-инструктора скалолазного клуба «Панорама». Она обвинялась в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Приангарье, инцидент, который стал предметом судебного разбирательства, произошел 21 сентября 2024 года. 11-летняя школьница, выполняя упражнение по скоростному подъему на скалолазный стенд, забралась на высоту. По завершении упражнения она была уверена, что пристегнута к страховочной системе, и оттолкнулась от стенда. Результатом падения с 7-метровой высоты стал компрессионный перелом позвоночника и костей стоп. Реабилитация потребовала несколько месяцев.

Суд признал тpeнера-инструктора виновной в совершении преступления. Ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

Михаил Кичанов