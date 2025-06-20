Трезвый взгляд

Винный туризм — растущий тренд на рынке туруслуг и мощный драйвер для винодельческой отрасли. Но нередко, собравшись в такой тур впервые, человек не вполне отдает себе отчет, куда и зачем он едет. «Ъ. Выбор сомелье» попросил СЕО проекта «Питьнашетур» и винного гида Гертруду Кузнецову подготовить чек-лист для начинающих энопутешественников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гертруда Кузнецова

Фото: из личного архива Гертруды Кузнецовой Гертруда Кузнецова

Фото: из личного архива Гертруды Кузнецовой

Направление

Кубань, Крым и Долина Дона — вот российские регионы, где винный туризм развит в полной мере. У каждого из них своя специфика.

Кубань — потрясающие воображение масштабы, импортозамещение на марше, самое современное оборудование, архитектурные проекты, отмеченные международными конкурсами (а также большие расстояния и проблемная логистика). И лучшее место, чтобы разобраться в виноделии на примере общедоступных вин.

Крым, особенно Севастополь и Бахчисарай,— авторские вина, микропроекты, семейные винодельни и винные коворкинги, новое поколение профи-экспериментаторов, а еще — захватывающие виды и эногастрономия. Интриги добавляет тот факт, что многие здешние вина сложно купить вне региона.

Долина Дона — один из древнейших винодельческих регионов России, аборигенные сорта, укрывное (характерное для более холодного климата) виноградарство. Отличный способ прикоснуться к корням, одна беда — виноделен в регионе пока немного.

Сезон

Рекомендую весну и осень. Весной цветут виноградники, виноделы, отдохнувшие зимой, готовы общаться. Минус — на винодельнях ничего не происходит, кроме подготовки к сезону, все процессы придется рисовать в воображении. Осенью на виноградниках красиво, кипит переработка урожая, все процессы можно увидеть вживую (и даже поучаствовать в уборке), но вот за виноделом придется побегать. Про лето все известно: длинный световой день, сезон отпусков, но, как следствие, дорогие отели, пробки, ну и довольно жарко. Не рекомендую зиму (на винодельнях совсем ничего не происходит и поэтому обычно нет винодела, хотя билеты и обойдутся дешевле).

Экипировка

Обувь — это самое главное! Удобная, нескользящая и та, которую не жалко,— на виноградниках глина и камни, на винодельнях мокрый пол и металлические лестницы. Кроссовки, лоферы, мокасины — никаких каблуков, шлепок, белых кед. Вообще, если вы берете белые вещи, будьте готовы к потерям — брызги от красного вина неизбежны. Есть способы выведения, но не стопроцентного. И в любой сезон у вас должна быть теплая одежда для визитов на производство — в цехах всегда прохладно, а в подвалах может быть холодно — до +10 °С! Идеальный выбор на лето — тонкий пуховик в сумке.

Дегустации

Винный тур — отнюдь не «алкотурне». Это обучающая развивающая программа. Дегустация — не застолье. Никто не требует от вас выпивать все. Не должен требовать. Если, что редкость, на вас давит винодел в стиле «ты меня не уважаешь», гид обязан его остановить. На любой дегустации должен быть так называемый спитун — сосуд для слива и сплевывания вина. Если его нет на столе — не стесняйтесь попросить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива Гертруды Кузнецовой Фото: из личного архива Гертруды Кузнецовой

Адсорбенты с утра — слышала про такое, но не могу рекомендовать, я не врач. Что точно могу рекомендовать — пейте воду. Во время каждой дегустации на столе должна стоять безлимитная вода. Если нет — попросите. Мой пятилетний опыт показывает, что на «перебор вина» и головные боли с утра жалуется менее процента участников. Но в каждом туре бывают жалобы на переедание.

Питание

Оптимальный формат — не просто «все включено», но и заранее заказано. Иначе вас ждет неизбежный коллапс сервиса и кухни в каждом ресторане. Обратите на это внимание при выборе тура. Заранее сообщите гиду об имеющихся у вас аллергиях или других ограничениях. Впрочем, хороший гид должен запросить эти сведения сам. Следите за тем, что и сколько вы съедаете. Кормят у нас в винных регионах вкусно, тур продолжается три-четыре дня, поэтому чаще отказывает не печень, а поджелудочная. И вот здесь уже гид вас не спасет — все только в ваших руках.

Знания

Самый частый вопрос — нужно ли готовиться, «что-то почитать, а то я совсем ничего про вино не знаю, боюсь глупо выглядеть». Я всегда отвечаю — не нужно. Именно за этим вы едете — все увидеть, узнать, задать все вопросы. И не стесняйтесь спрашивать. Ваш искренний интерес — главный стимул для винодела согласиться встретить следующий винный тур.

Полную версию номера «Ъ. Выбор сомелье» читайте на странице проекта Ъ-Сомелье.