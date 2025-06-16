Подозреваемому в хищении 168 млн рублей из МДЦ в Сочи продлили арест до июля

Арест предполагаемого участника дела о хищении 168 млн руб. из сейфовых ячеек Многофункционального депозитарного центра в Сочи продлен до 14 июля 2025 года. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В январе этого года сотрудники полиции задержали исполняющего обязанности директора депозитарного центра. По версии следствия, задержанный причастен к исчезновению крупных сумм денежных средств. С заявлениями о пропаже денег обратились 18 граждан, сумма ущерба оценивается в 168 млн руб.

Задержание было произведено непосредственно на рабочем месте. В ходе дальнейших мероприятий в лесной местности специалисты правоохранительных органов обнаружили тайник, в котором находилась часть похищенных средств — изъято 600 тыс. долларов США.

Уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за кражу в особо крупном размере. Первоначально суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 марта. По результатам нового рассмотрения срок содержания продлен до июля 2025 года.

Ходатайства обвиняемого о замене меры пресечения на домашний арест либо залог были судом отклонены.

Мария Удовик