Экспорт древесных плит из Башкирии за год вырос в четыре раза

Управление Россельхознадзора по Башкирии с 9 января по 10 июня этого года сертифицировало 15,3 тыс. куб. м ориентированно-стружечных и древесно-стружечных плит (ОСП и ДСП), экспортированных из Башкирии в Китай. Это в 4,2 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает пресс-служба ведомства. Всего в КНР направлено 344 партии мебельных и строительных плит. «Продукция переработки лесоматериалов соответствует требованиям фитосанитарной безопасности КНР»,— отмечает пресс-служба Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ОСП и ДСП подготовлены «крупнейшим предприятием региона по глубокой переработке древесины и производству строительных материалов из древесины для экспорта», указано в сообщении.

Как сообщает «РБК Уфа», ОСП и ДСП из республики экспортирует группа предприятий «Ультраплай» (бывшее ООО ОСБ «Кроношпан») и «Ультрадизайн» (бывшее ООО «Кроношпан-Башкортостан»), входящих в калужское ООО «Ультрадекор ГМХ».

Майя Иванова