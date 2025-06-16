Таможенный терминал воронежской ОЭЗ могут передатать таможенникам

Объекты таможенной инфраструктуры особой экономической зоны (ОЭЗ) «Центр» под Воронежем планируют передать в собственность государства, а затем — в пользование Воронежской таможне. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Таможенный терминал ОЭЗ «Центр» под Воронежем

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Таможенный терминал ОЭЗ «Центр» под Воронежем

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Во время совещания в правительстве региона был определен план действий для «быстрого» завершения передачи объектов.

Таможенный терминал в ОЭЗ «Центр» запустили 18 декабря 2023 года. Его площадь составила около 1,8 тыс. кв. м, а стоимость превысила 366 млн руб. С того момента воронежские таможенники оформили 5,3 тыс. т товаров, выдали 38,5 тыс. разрешений на ввоз товаров и 35 тыс. разрушений на вывоз товаров и выезд транспортных средств с территории «Центра».

В ОЭЗ на сегодня зарегистрировано 17 резидентов. По данным ФТС, за счет процедуры свободной таможенной зоны они сэкономили на таможенных платежах 820 млн руб.

Фотогалерея Как выглядит таможенный терминал в воронежской ОЭЗ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, за этот объект региональные власти «долго бились»: «Все сделано по высоким таможенным стандартам» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Гендиректор управляющей компании ОЭЗ АО «Винко» Сергей Юсупов подчеркнул, что через терминал на льготных условиях сможет импортироваться оборудование для проектов резидентов — преимущественно из Китая. Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Проект реализован с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов. Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В составе таможенного терминала — административное здание с блоком досмотра и контрольно-пропускные пункты. Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов На территории ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны, который позволяет компаниям получить нулевую ставку на таможенные платежи и нулевой НДС на ввоз товаров. Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Сейчас в ОЭЗ «Центр» 12 резидентов с заявленным объемом инвестиций 33,6 млрд руб. и предполагаемым созданием 3,13 тыс. рабочих мест. Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Следующая фотография 1 / 6 По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, за этот объект региональные власти «долго бились»: «Все сделано по высоким таможенным стандартам» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Гендиректор управляющей компании ОЭЗ АО «Винко» Сергей Юсупов подчеркнул, что через терминал на льготных условиях сможет импортироваться оборудование для проектов резидентов — преимущественно из Китая. Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Проект реализован с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов. Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В составе таможенного терминала — административное здание с блоком досмотра и контрольно-пропускные пункты. Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов На территории ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны, который позволяет компаниям получить нулевую ставку на таможенные платежи и нулевой НДС на ввоз товаров. Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Сейчас в ОЭЗ «Центр» 12 резидентов с заявленным объемом инвестиций 33,6 млрд руб. и предполагаемым созданием 3,13 тыс. рабочих мест. Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Смотреть

Алина Морозова