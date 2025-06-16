Таможенный терминал воронежской ОЭЗ могут передатать таможенникам
Объекты таможенной инфраструктуры особой экономической зоны (ОЭЗ) «Центр» под Воронежем планируют передать в собственность государства, а затем — в пользование Воронежской таможне. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).
Таможенный терминал ОЭЗ «Центр» под Воронежем
Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ
Во время совещания в правительстве региона был определен план действий для «быстрого» завершения передачи объектов.
Таможенный терминал в ОЭЗ «Центр» запустили 18 декабря 2023 года. Его площадь составила около 1,8 тыс. кв. м, а стоимость превысила 366 млн руб. С того момента воронежские таможенники оформили 5,3 тыс. т товаров, выдали 38,5 тыс. разрешений на ввоз товаров и 35 тыс. разрушений на вывоз товаров и выезд транспортных средств с территории «Центра».
В ОЭЗ на сегодня зарегистрировано 17 резидентов. По данным ФТС, за счет процедуры свободной таможенной зоны они сэкономили на таможенных платежах 820 млн руб.