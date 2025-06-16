Исследователи SIPRI прогнозируют новую гонку ядерных вооружений

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) выпустил ежегодный доклад с оценкой состояния вооружений и международной безопасности. По мнению экспертов, режимы контроля над вооружениями по всему миру серьезно ослаблены. На этом фоне в SIPRI предупреждают об угрозе новой гонки ядерных вооружений.

Авторы доклада пишут, что почти все страны, обладающие ядерным оружием,— США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль — в 2024 году продолжили интенсивные программы ядерной модернизации. Из общего мирового запаса, оцениваемого в 12 241 боеголовку, около 9614 находилось на военных складах для потенциального использования. Из них почти 2100 развернутых боеголовок содержалось в состоянии высокой боевой готовности на баллистических ракетах, причем почти все эти боеголовки принадлежали России или США, отмечает SIPRI. На эти две страны приходится примерно 90% всего ядерного оружия.

«Эпоха сокращения количества ядерного оружия в мире, которая длилась с момента окончания холодной войны, подходит к концу,— заявил сотрудник SIPRI Ханс Кристенсен.— Мы видим четкую тенденцию к росту ядерных арсеналов, обострению ядерной риторики и отказу от соглашений о контроле над вооружениями».

В ноябре 2024 года Владимир Путин утвердил основы обновленной госполитики России в области ядерного сдерживания. Документ предполагает, что агрессия со стороны неядерного государства, которую поддерживает ядерная страна, будет считаться их совместным нападением на РФ. Президент США Дональд Трамп в марте заявлял, что хочет обсудить с Россией и Китаем отказ от ядерного оружия.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Говорить — не договариваться».