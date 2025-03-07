Трамп хочет обсудить с Россией и Китаем отказ от ядерного оружия

Было бы здорово, если бы «все избавились от ядерного оружия», заявил президент США Дональд Трамп. Он рассчитывает провести переговоры о денуклеаризации с Россией и Китаем.

По его словам, у США и России сейчас больше всего ядерного оружия, но в течении четырех-пяти лет Китай их догонит. «Было бы хорошо, если бы мы все провели денуклеаризацию. Потому что мощность ядерного оружия сумасшедшая»,— сказал он журналистам в Белом доме.

Господин Трамп уточнил, что в свой предыдущий срок на посту президента «очень продвинулся» в контактах о ядерном разоружении с Россией, также он обсуждал это с Китаем. «Я бы очень хотел начать эти переговоры (об избавлении от ядерного оружия.— "Ъ")... Денуклеаризация была бы невероятной»,— уверен он.

В рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) ядерные державы должны уменьшить свои запасы. Участниками ДНЯО является 191 государство, включая 5 постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция). По состоянию на июнь 2024 года эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира оценивали арсенал США в 5044 ядерные боеголовки, России — 5580 (с учетом списанных).

На фоне отдаления США от Евросоюза страны объединения активизировали дискуссию о создании собственного «ядерного зонтика». Об использовании ядерного оружия задумалась Франция, а Дания не исключила его размещение на своей территории.

Подробности — в материале «Ъ» «Эмманюэль Макрон хочет зонтик пошире».