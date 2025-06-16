«У Дональда Трампа остаются шансы войти в историю»

Киев определится относительно дальнейших переговоров с Москвой после 21-22 июня. К этой дате должен завершиться обмен пленными. В свою очередь президент России Владимир Путин заявил американскому коллеге Дональду Трампу о готовности возобновить диалог в указанный период. Тем временем в Канаде открывается саммит «Группы семи». Ожидается встреча президента США с Владимиром Зеленским и общее заявление по Украине. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает определенных изменений на украинском направлении на наступившей неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп и Владимир Путин провели очередной телефонный разговор. Естественно, центральной темой стал Ближний Восток, однако и Украину не обошли вниманием. В частности, было заявлено, что Москва готова возобновить переговоры с Киевом после 22 июня. Именно к этому сроку запланировано окончание обмена пленными и телами погибших. Владимир Зеленский ранее говорил о том же самом, мол, Украина определится с продолжением диалога с Российской Федерацией 21-22 июня.

Обратил на себя внимание комментарий помощника российского президента Юрия Ушакова о том, что в ходе общения двух лидеров «отмечена готовность продолжать переговоры» — внимание — «как было условлено после 22 июня». Похоже, есть то, о чем широкой публике до сих пор не было известно. Ведь на сегодня речь идет скорее о перспективе срыва переговоров и дальнейшей военной эскалации. Однако, судя по всему, указанная выше дата была изначально согласована сторонами, но сообщить об этом то ли не успели, то ли не хотели. Или же не заострили на этом должного внимания.

То есть третий раунд консультаций России и Украины, похоже, точно состоится, и на нем будут приняты некие решения.

Тем временем в Канаде открывается саммит «Группы семи», где возможна встреча Трампа с Зеленским. Кроме того, западные союзники, по идее, должны уже прийти к согласию по украинскому вопросу. К слову, президент США, комментируя разговор с Путиным, сообщил буквально следующее: Украину обсуждали меньше, но это будет на следующей, то есть уже на наступившей рабочей неделе. Скорее всего, глава Белого дома решил применить свой любимый прием — анонсировать нечто прорывное.

Теперь впору сделать предварительные выводы относительно миротворческой деятельности Дональда Трампа. Как известно, он начал свой второй президентский срок с обещания принести мир на планету. Сейчас мы имеем противоположный результат. На Ближнем Востоке разгорелась фактически большая война, которая может, конечно, завершиться большой сделкой, но может и не завершиться. Вполне вероятно, что противостояние примет затяжной характер. Что касается Украины, там также налицо активизация боевых действий. Правда, стороны, возобновили переговорный процесс и обмениваются пленными. То есть положительные изменения все-таки есть.

Возможно, как было сказано выше, мы всего не знаем, имеют место скрытые договоренности. Рассчитывать на это, наверное, все-таки не стоит. Есть также известная версия, что война Израиля и Ирана отвлечет внимание мировой общественности от Украины. Во многом это действительно так. Можно предположить, что в глобальном плане ничего не изменится. Никто ни о чем не забудет. Слишком велики угрозы, и многое поставлено на карту. Тем не менее у Трампа остаются шансы войти в историю как президент, который действительно принес мир на планету, а затем получить Нобелевскую премию. Собственно, шансы всегда есть. Но кажется, что до этого еще очень далеко.

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Дмитрий Дризе