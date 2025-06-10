Госдеп сообщил о сохранении «тесных контактов» с Россией и Украиной

Несмотря на то, что администрация США не принимает участие в переговорах России и Украины, она находится в контакте с обеими сторонами и приветствует достигнутый прогресс. Об этом сообщила представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Тэмми Брюс на брифинге.

«Президент (США Дональд Трамп) и госсекретарь (Марко Рубио) уже давно говорят, что единственное реальное урегулирование [украинского конфликта] может быть достигнуто при непосредственном диалоге сторон <...>. Конечно же, поддерживаем тесные контакты с обеими сторонами на самом высоком уровне»,— сказала госпожа Брюс.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Стороны договорились провести обмен военнопленными до 25 лет, больными и ранеными. Делегаты также договорились обменяться телами погибших, но сейчас этот процесс, по заявлениям российской стороны, затягивает Украина.