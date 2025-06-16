В ДТП погиб многократный чемпион мира по спидвею Николай Красников

Сегодня утром скончался мотогонщик на льду, заслуженный мастер спорта России Николай Красников. Об этом в своем Telegram-канале написал вице-премьер, министр спорта Башкирии Руслан Хабибов.

По данным телеканала «Вся Уфа», спортсмен погиб в ДТП в Кушнаренковском районе — Lada Granta, которой управлял Николай Красников, столкнулась с «Газелью» и грузовиком SITRAK.

Николай Красников родился в 1985 году в Шадринске Курганской области. Карьеру мотогонщика начал в родном городе. В 2001 году спортсмен вошел в состав спидвейного клуба «Башкортостан», за который с перерывами выступал до 2020 года.

Мотогонщик семь раз становился чемпионом России в личном зачете, 11 раз — в командном зачете. Кроме того, он восемь раз побеждал в личном чемпионате мира, 12 раз — в составе национальной сборной.

В 2004 году Николай Красников был удостоен ордена Салавата Юлаева.

Идэль Гумеров