Трамп встретится с Зеленским на саммите G7

Президент США Дональд Трамп прибыл в Канаду, где состоится саммит лидеров стран G7, передает AFP. На полях саммита господин Трамп проведет двусторонние встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Мексики Клаудией Шейнбаум, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Brian Snyder / Reuters

В конце апреля господа Трамп и Зеленский провели короткую встречу на церемонии похорон папы римского Франциска в Ватикане. В начале июня делегация Украины посетила Вашингтон с визитом.

Саммит G7 проходит с 15 по 17 июня в канадском районе Кананаскис (провинция Альберта). Дональд Трамп говорил о планах заключить новые торговые сделки во время мероприятий. Источники Bloomberg сообщали, что лидеры стран «семерки» откажутся от совместного коммюнике по итогам встречи из-за различий во взглядах с президентом США.