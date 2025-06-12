Bloomberg: G7 отменит совместное коммюнике, чтобы избежать конфликта с Трампом

Страны «Большой семерки» (G7) откажутся от совместного коммюнике по итогам саммита, который состоится в Канаде с 15 по 17 июня. Причиной станут различия во взгляде США и других стран группы по вопросам Украины, изменения климата и другим. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников издания, руководители стран «Большой семерки» скорее всего опубликуют вместо единого документа отдельные совместные заявления лидеров по различным темам.

Такой подход является предпочтительным представителей Канады, добавили источники. Премьер-министр Марк Карни стремится ослабить напряженность в отношениях с президентом США и продвинуть переговоры о торговле и безопасности, отметили в Bloomberg.

Согласование итогового коммюнике обычно является ритуалом для руководителей саммита. Документ не имеет юридической силы, но представляет заявляет о принципах и демонстрирует единство участников по вопросам, имеющим глобальное значение.

Коммюнике прошлогоднего саммита включало обещания поддержать Украину, бороться с изменением климата и содействовать гендерному равенству.

В 2018 году Дональд Трамп, будучи 45-м президентом США, отменил совместное коммюнике по итогам саммита G-7 через несколько часов после его подписания. Тогда саммит также прошел в Канаде. Как напомнило Bloomberg, причиной отмены стало то, что господину Трампу не понравились комментарии, которые давал журналистам тогдашний премьер-министр Канады Джастин Трюдо.