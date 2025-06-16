Трамп заявил о намерении заключить новые торговые сделки во время саммита G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в ближайшее время заключить новые сделки по пошлинам. Об этом господин Трамп рассказал, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом в Канаду, где пройдет саммит руководителей стран «Большой семерки» (G7).

«Думаю, у нас будет несколько новых торговых сделок»,— ответил он журналистам.

Саммит G7 пройдет в канадском курортном районе Кананаскис (провинция Альберта) с 15 по 17 июня. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что страны «семерки» откажутся от совместного коммюнике по итогам саммита из-за различий во взглядов с Дональдом Трампом.