Ермак: делегация Украины обсудит с командой Трампа итоги переговоров с Россией

Украинская делегация во главе с первым вице-премьером Украины Юлией Свириденко намерена в ходе контактов с командой президента США Дональда Трампа обсудить результаты встречи с российской стороной в Стамбуле. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, стороны также обсудят санкции против России и оборонную поддержку Киева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Ермак

Фото: Ludovic Marin, Pool Photo / AP Андрей Ермак

Фото: Ludovic Marin, Pool Photo / AP

«Прибыл в составе украинской делегации, которую возглавляет первый вице-премьер—министр экономики Украины Юлия Свириденко. Также с нами команда Министерства обороны и офиса (президента Украины Владимира Зеленского.— "Ъ")»,— сообщил Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

В своем сообщении Андрей Ермак анонсировал встречи с командой президента США Дональда Трампа, а также представителями Республиканской и Демократической партий. В ходе встреч украинская сторона планирует «говорить об оборонной поддержке и ситуации на поле боя, ужесточении санкций против России, в частности о законопроекте сенатора Грэма»,— указал он.

Среди других вопросов, которые будут затронуты в ходе встреч в Вашингтоне, — поддержка США в вопросе возвращения украинских детей и соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления Украины.

2 июня российская и украинская команды провели в Стамбуле второй раунд переговоров по урегулированию на Украине. В ходе встречи стороны обменялись проектами меморандумов с условиями прекращения огня и договорились об очередном обмене пленными и обмене телами погибших. Украинская сторона передала российской делегации список детей, которых хочет вернуть, и предложила провести третий раунд переговоров в конце июня. Россия со своей стороны предложила прекращение огня на конкретных участках фронта для вывоза тел погибших.

Подробности — в материале «Ъ» «Вот и поговорили».

Анастасия Домбицкая