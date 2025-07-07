Сегодня исполняется 50 лет сопредседателю партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», писателю Евгению (Захару) Прилепину

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Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Захар Прилепин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Его поздравляет руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме РФ Сергей Миронов:

— Дорогой Евгений Николаевич! Примите сердечные поздравления с юбилеем! Для меня высокая честь и большая человеческая удача, что среди моих соратников есть Захар Прилепин — Писатель, Гражданин, Воин. Эти три ипостаси яркой личности, три грани могучего таланта стали движущей силой Вашего творчества, гражданской позиции, политической деятельности. В переломный момент российской истории, сражаясь словом «за алтари и очаги», за честь страны, ее великое будущее, Вы на поле брани защищали Родину, продолжая традиции таких мастеров русской словесности, как Лермонтов и Толстой, Симонов и Бондарев. Желаю Вам крепкого здоровья, новых творческих успехов и достижений на общественном поприще!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»