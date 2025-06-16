В Башкирии выплаты опекунам и попечителям на содержание ребенка увеличат на 16,6%

Депутаты Курултая Башкирии планируют увеличить выплаты опекунам и попечителям детей-сирот, сообщила пресс-служба парламента со ссылкой на председателя Константина Толкачева. Размер пособий вырастет на 16,6%, а необходимые средства, 87 млн руб., уже заложены в бюджете на этот год. Новые выплаты начнут действовать с 1 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 1 июня опекуны и попечители будут получать 10855 руб. в месяц за детей до трех лет и 10439 руб. за детей старше трех лет. Для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья пособие составит 13027 руб. в месяц до трех лет и 12526 руб. для детей старше трех лет.

По данным министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики, в Башкирии насчитывается 9681 ребенок-сирота. Почти 94% из них уже нашли свои семьи.

Олег Вахитов