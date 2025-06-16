В Приморье нейтрализована этническая группировка наркоторговцев

УФСБ РФ по Приморскому краю пресекла деятельность этнической организованной преступной группы, пытавшейся продать в регионе более 8,5 кг героина.

«Поставка героина осуществлялась из центральной части России»,— говорится в сообщении спецслужбы.

В отношении подозреваемых следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам покушения на сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК). Число подозреваемых в преступлении, максимальное наказание за которое до 20 лет лишения свободы, не уточняется. В ведомстве добавили, что им уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По сообщению источника в правоохранительных органах, некоторые из подозреваемых в совершении преступления ранее были приняты в гражданство России. В случае вынесения обвинительного приговора в отношении преступников будет инициирована процедура лишения их приобретенного гражданства РФ.

Алексей Чернышев, Владивосток