Wildberries может запустить продажи недвижимости

Маркетплейс Wildberries планирует начать продажи недвижимости. Об этом в интервью ТАСС заявила основатель и глава объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ) Татьяна Ким.

«Мы сейчас ведем переговоры по сотрудничеству с двумя большими проектами, будем пробовать продавать недвижимость, квартиры»,— сказала Татьяна Ким в преддверии ПМЭФ.

Глава РВБ подчеркнула, что платформа постоянно наращивает число товарных категорий и внедряет новые сервисы. Среди последних нововведений — возможность доставки товаров покупателям напрямую, минуя сортировочные центры. Кроме того, в марте компания запустила сервис WB Track для отправки посылок между пунктами выдачи заказов.

В 2026 году может вступить в силу один из наиболее значимых для электронной коммерции законопроектов — «О платформенной экономике». Его обсуждение длится уже год, за время работы было рассмотрено более 200 предложений отрасли, и только в втором квартале 2025 года документ начали готовить к внесению в Госдуму. Однако, по мнению участников рынка, законопроект все еще требует доработки после первого чтения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Платформам подбирают рельсы».