Парламент Ирана утвердил договор о стратегическом партнерстве с Россией

Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф направил президенту Масуду Пезешкиану утвержденный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Ирана в РФ.

Президенты России и Ирана 17 января в Москве подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. В апреле президент России Владимир Путин ратифицировал договор.

Всего в документе 47 статей. Процесс разработки соглашения начался в еще в 2014 году. Как заявил «Ъ» иранский дипломатический источник, важной частью соглашения станут торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество, а также «партнерство в вопросах, связанных с обороной и безопасностью».

В частности, согласно договору, при нападении у стран нет обязательств о взаимной военной помощи. Однако в статье 3 прописано, что сторона, подвергшаяся агрессии, не должна получать поддержку агрессора от партнера.