Главные новости за неделю 9-15 июня. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти расторг соглашения об осуществлении технико-внедренческой деятельности в ОЭЗ «Санкт-Петербург» с двумя компаниями: ООО «Научно-исследовательский центр "СПб-тест"» и ООО «Инновационная компания "Новые технологии"». Первое предприятие намеревалось создать Центр испытаний и сертификации инновационной продукции, второе — построить научно-производственный комплекс по разработке и выпуску биоразлагаемых и вторично перерабатываемых материалов.

Служба государственного строительного надзора и экспертизы (Госстройнадзор) Санкт Петербурга выдала положительное заключение по проекту реконструкции вестибюля станции метро «Парк Победы». Утвержденный срок выполнения работ — до 6 августа 2027 года. Согласно документу, новый вестибюль будет трехэтажным. Высота сооружения составит 10,85 м.

Губернатор Ленобласти утром 10 июня в своем Telegram-канале сообщил, что силами ПВО в небе над Ленобластью было уничтожено два беспилотника. Позднее стало известно о ликвидации третьего БПЛА. В регионе объявляли режим воздушной опасности.

Правительство Санкт-Петербурга планирует определить перечень зон, в которых будет действовать запрет движения курьеров на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе на электровелосипедах. Документ утром 10 июня разместили на антикоррупционной экспертизе Смольного. Распоряжение комитета по транспорту было подготовлено в целях приведения в порядок на территории Петербурга деятельности по доставке товаров физическими лицами.

Группа компаний «Аларм-Моторс» заключила сделку по приобретению 100% долей в уставном капитале ООО «Автоцентр Интей-Лада». Новым владельцем дилерского предприятия, которое находится на Коломяжском проспекте, 30 корп.1, станет ООО «Аларм Сервис Озерки» (входит в ГК «Аларм-Моторс»). Как стало известно «Ъ-СПб», сумма сделки составила около 250 млн рублей. В ближайшее время автоцентр будет переименован в «Аларм-Моторс Лада».

Президент России Владимир Путин посетит Петербургский международный экономический форум. Традиционно глава государства выступит на пленарном заседании, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Панельная дискуссия с участием президента ожидается 20 июня. Модератора заседания пока не называют.

Депутаты Законодательного собрания Ленобласти утвердили дату единого дня голосования на выборах губернатора региона — 14 сентября. После публикации постановления парламента областной избирком примет решение о днях голосования. Как рассказал «Ъ-СПб» председатель областной Избирательной комиссии Михаил Лебединский, после опубликования решения парламента избирком проведет 12 июня первое заседание по выборам главы Ленобласти в этом году, затем у комиссии будет десять дней на принятие решения.

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК, передана в доверительное управление ВТБ указом президента Владимира Путина во второй половине 2023 года) отказалась от аренды офисов в бизнес-центре «Сенатор». Контракт расторгнут, сообщило издание «Ведомости». Отказ от аренды помещений в здании на Васильевском острове подтвердил источник на одном из предприятий корпорации, а также менеджер в сфере управления коммерческой недвижимостью. Решение расторгнуть договоры аренды позволит ОСК сэкономить около 100 млн рублей в год.

ООО «Эмпериум», контролирующее судоверфи в Санкт-Петербурге (ООО «Эмпериум») и Москве (ООО «Московская верфь»), увеличило свою долю в ООО «Пермская судоверфь» с 25 до 75%, сообщил «Ъ-Прикамье». В свою очередь, доля в структуре региональных властей в лице АО «Фонд развития Пермского края» снизилась с 75 до 25%. Пермскую судоверфь власти 59-го региона воссоздали в 2021 году, выкупив площадку у ООО «Верхнекамский судостроительный комплекс». Спустя два года предприятие занялось судоремонтом и производством причальной инфраструктуры.

Псковский городской суд отправил под домашний арест до 8 августа заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области. Заседание прошло в закрытом режиме. Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста суд просила сторона обвинения. Речь идет о статье о повторной дискредитации ВС РФ: ч. 1 ст. 280.3 УК РФ, максимальное наказание — пять лет лишения свободы.

Первый Западный окружной военный суд признал дизайнера Николая Конашенка виновным в публикации постов о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». За них он оштрафован на 600 тыс. рублей, сообщила «Ъ-СПб» глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева. Заседание состоялось 11 июня. Также Конашенку в течение двух лет запрещено администрировать сайты. Дизайнер стал фигурантом дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием сети «Интернет»).

Второй апелляционный суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга 11 июня своим решением вернул Шуваловскому лесу статус рекреационной зоны (Р2) в Генплане города. Об этом из зала заседаний сообщил корреспондент «Ъ-СПб». Апелляционной инстанцией было отменено решение Санкт-Петербургского городского суда, вынесенное в декабре прошлого года по иску застройщика ООО «СЗ "Вектор"», о признании недействительными изменений в Генплане и присвоения объекту статуса Р2. Рекреационной зоной Шуваловский лес признали в конце 2023-го.

Законодательное собрание (ЗакС) Петербурга 11 июня приняло в третьем, окончательном чтении проект закона о штрафах за склонение к аборту. Авторами инициативы выступают депутаты от фракции «Единая Россия» Всеволод Беликов, Константин Чебыкин и Антон Соловьев. За склонение женщины к искусственному прерыванию беременности теперь предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей для граждан, от 10 до 20 тыс. руб. для должностных лиц и от 30 до 50 тыс. руб. — для юридических лиц. Как сказано в пояснительной записке к проекту, такие меры направлены на укрепление института семьи и материнства, а также на улучшение демографической ситуации в стране.

Государственная дума в третьем чтении приняла закон о комплексном развитии территорий (КРТ), разработанный депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга. О рассмотрении проекта в федеральном парламенте сообщил член ЗакСа Денис Четырбок («Единая Россия»). Петербургскую законодательную инициативу в ходе голосования поддержали 322 человека, против были 72 депутата.

Суд в Ленобласти отправил ректора Гатчинского государственного университета Александра Туфанова под домашний арест на 1 месяц и 18 суток. Его обвиняют по статье об организации незаконной миграции (п. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ — совершение указанного преступления группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения). Публикация об избрании некому Т. меры пресечения по соответствующей статье появилась в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Ленобласти. В ОПС уточнили РИА Новости, что речь идет о ректоре Гатчинского госуниверситета.

В Санкт-Петербурге простились с поэтом, музыкантом и драматургом Анатолием Гуницким. Известный под псевдонимом Джордж, он был сооснователем группы «Аквариум». В последний путь Джорджа проводили его товарищи по ленинградскому рок-подполью. Помянули легенду как полагается — на неофициальной «улице Джона Леннона», сдвинув рюмки, читая стихи и весело обсуждая, кого из рок-поколения будут хоронить следующим. Подробнее — в материале «Гудбай, Джордж».

К генконсульству Израиля в Петербурге 14 июня прибыли для дежурства наряды полиции. Позже стало известно, что с 16 июня консульство временно прекращает свою работу. Это связано с военным конфликтом между Израилем и Ираном.