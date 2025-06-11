Закон о КРТ от петербургских депутатов приняли в Госдуме

Государственная дума в третьем чтении приняла закон о комплексном развитии территорий (КРТ), разработанный депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга. О рассмотрении проекта в федеральном парламенте сообщил член ЗакСа Денис Четырбок («Единая Россия»).

Петербургскую законодательную инициативу в ходе голосования поддержали 322 человека, против были 72 депутата. Господин Четырбок подчеркнул, что этот федеральный закон первый, который был внесен петербургским парламентом и принят Госдумой.

Накануне в Думе прошло второе чтение законопроекта о КРТ. Депутаты поддержали поправки, писал ранее «Ъ-СПб».

Татьяна Титаева