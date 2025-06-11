Парламент Петербурга принял законопроект о штрафах за склонение к аборту

Законодательное собрание (ЗакС) Петербурга 11 июня приняло в третьем, окончательном чтении проект закона о штрафах за склонение к аборту. Авторами инициативы выступают депутаты от фракции «Единая Россия» Всеволод Беликов, Константин Чебыкин и Антон Соловьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За склонение женщины к искусственному прерыванию беременности теперь предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей для граждан, от 10 до 20 тыс. руб. для должностных лиц и от 30 до 50 тыс. руб. — для юридических лиц. Как сказано в пояснительной записке к проекту, такие меры направлены на укрепление института семьи и материнства, а также на улучшение демографической ситуации в стране.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге беременным студенткам планируют выплачивать по 100 тыс. руб.

Дарья Астанина