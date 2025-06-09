Две компании лишились статуса резидента ОЭЗ «Санкт-Петербург»

Две компании лишились статуса резидента Особой экономической зоны «Санкт-Петербург». На очереди — еще несколько предприятий, пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Так, Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти расторг соглашения об осуществлении технико-внедренческой деятельности в ОЭЗ с двумя местными компаниями: ООО «Научно-исследовательский центр "СПб-тест"» и ООО «Инновационная компания "Новые технологии"». Соответствующее заявление было подано комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) города.

Обе компании вошли в состав Особой экономической зоны в 2021 году. «СПб-тест» намеревался создать Центр испытаний и сертификации инновационной продукции. «Новые технологии» планировали построить научно-производственный комплекс по разработке и производству биоразлагаемых и вторично перерабатываемых материалов. При этом проверки КППИТ показали, что резиденты не справились со своими обязательствами, объекты так и не были возведены.

«Также в арбитражном судопроизводстве находятся дела по следующим компаниям: ООО «Полекс-Фарм», ООО «Ай Эм Си станкоинструментальный завод», ООО «Инновационная компания «Новые технологии», ООО «ОРТОИНВЕСТ», ООО «НПК "Позитрон"», — сообщили в пресс-службе комитета.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что выручка компаний ОЭЗ «Санкт-Петербург» в I квартале года составила 24,8 млрд рублей.

Дарья Астанина