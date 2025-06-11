Дизайнер Николай Конашенок отделался штрафом за посты о теракте в «Крокусе»

Первый Западный окружной военный суд признал дизайнера Николая Конашенка виновным в публикации постов о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». За них он оштрафован на 600 тыс. рублей, сообщила «Ъ-СПб» глава объединенной пресс-службе городских судов Дарья Лебедева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Заседание состоялось 11 июня. Помимо обязанности выплатить штраф, Конашенку в течение двух лет запретили администрировать сайты. Дизайнер стал фигурантом дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием сети «Интернет»).

Причиной возбуждения дела стали неоднозначные публикации в Сети, которые после реакции общественности Конашенок удалил. За мнение о теракте в «Крокусе» его арестовали 27 марта 2024 года.

Татьяна Титаева