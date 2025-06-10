Областной парламент назначил дату выборов губернатора Ленобласти

Депутаты Законодательного собрания Ленобласти утвердили дату единого дня голосования на выборах губернатора региона — 14 сентября. После публикации постановления парламента областной избирком примет решение о днях голосования.

Согласно законодательству региональный парламент обязан назначить дату выборов не позднее, чем за 90-100 дней до этой даты. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия, после чего может производиться выдвижение кандидатов на должность губернатора Ленинградской области. Как рассказал «Ъ-СПб» председатель областной Избирательной комиссии Михаил Лебединский, после опубликования решения парламента избирком проведет 12 июня первое заседание по выборам главы Ленобласти в этом году, затем у комиссии будет десять дней на принятие решения. По словам господина Лебединского, в избиркоме планируют, что выборы будут многодневными и пройдут 12, 13 и 14 сентября 2025 года.

Господин Лебединский утверждает, что трехдневное голосование хорошо зарекомендовало себя в 47 регионе, формат, когда можно выбрать удобный день для голосования, нравится гражданам. Дополнительным фактором в пользу трехдневного голосования стало то, что в этом году в регионе не будет применяться дистанционное электронное голосование. По данным избиркома Ленобласти, в регионе 1006 постоянных участков. Кроме них будут организованы экстерриториальные участки в Петербурге и на территориях новых субъектов РФ.

Срок полномочий действующего губернатора Ленобласти Александра Дрозденко истекает в сентябре 2025 года. 28 марта господин Дрозденко заручился поддержкой президента на переизбрание.

Александра Тен