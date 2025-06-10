Средства РЭБ подавили третий беспилотник в небе над Гатчинским районом ЛО

Утром 10 июня средствами РЭБ подавили третий беспилотник, пролетавший над Гатчинским районом Ленобласти. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, инцидент случился около 07:00. На месте работают специальные службы. От падения БПЛА никто не пострадал, ущерба нет. Для сравнения, по территории Брянской области работали 46 беспилотников.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что незадолго до инцидента в небе над Тосненским и Ломоносовским районами сбили два БПЛА.

Из-за случившегося аэропорт Пулково не принимал и не выпускал рейсы, в ряде районов 47-го региона отключали мобильную связь и интернет. Всего за сутки территорию России атаковали 90 беспилотных аппаратов.

Андрей Маркелов