Суд отправил ректора Гатчинского госуниверситета под домашний арест

Суд в Ленобласти отправил ректора Гатчинского государственного университета Александра Туфанова под домашний арест на 1 месяц и 18 суток. Его обвиняют по статье об организации незаконной миграции (п. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ — совершение указанного преступления группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения).

Публикация об избрании некому Т. меры пресечения по соответствующей статье появилась в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Ленобласти. В ОПС уточнили РИА Новости, что речь идет о ректоре Гатчинского госуниверситета.

Ранее по этому делу в вузе прошли обыски. Руководство университета подозревают в «помощи» иностранцам в получении учебной визы за деньги. 10 июня Александр Туфанов был задержан в качестве подозреваемого по делу.

Дарья Астанина