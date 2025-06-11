Петербургский «Эмпериум» увеличил долю в Пермской судоверфи до 75%

Петербургская компания «Эмпериум», занимающаяся производством судов на электротяге, увеличила свою долю в ООО «Пермская судоверфь» с 25 до 75%, сообщает «Ъ-Прикамье». В свою очередь доля структуры региональных властей в лице АО «Фонд развития Пермского края» снизилась с 75 до 25%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судно «Канарейка» от петербургской судостроительной компании «Эмпериум»

Фото: Пресс-служба компании «Эмпериум» Судно «Канарейка» от петербургской судостроительной компании «Эмпериум»

Фото: Пресс-служба компании «Эмпериум»

Пермскую судоверфь власти 59-го региона воссоздали в 2021 году, выкупив площадку у ООО «Верхнекамский судостроительный комплекс». Спустя два года предприятие занялось судоремонтом и производством причальной инфраструктуры. Осенью 2023 года в Пермь пришла компания «Эмпериум», входящая в холдинг Sitronics Group.

С июля 2024 года Пермской судоверфью руководит Николай Малухин, ранее возглавлявший завод «Эмпериум». Под его руководством на предприятии идет масштабная модернизация. Помимо причалов пермские специалисты строят высокотехнологичные плавучие остановочные комплексы Ecostation для Москвы и концентрируются на строительстве судов на электротяге – «Москва 2.0» и «Байкал».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что по итогам 2024 судостроительный завод «Эмпериум» сократил выручку по РСБУ в 2,2 раза по сравнению с показателем предыдущего года. В минувшем году компания заработала 2,315 млрд рублей.

Андрей Маркелов